彰化縣伸港鄉公所2016年爆發納骨塔工程弊案，鬧得滿城風雲，前鄉長曾煥彰及代表會前主席林其瑞涉嫌向承攬廠商收受1400萬元回扣，兩人都遭判處重刑，1400萬元賄款也遭沒收，且近日彰化地院再依《政府採購法》規定，判處承攬廠商還須再返還1400萬元不當得利給伸港鄉公所。

2016年間，伸港鄉公所2016年辦理第1公墓第3納骨塔櫃工程招標案時，時任鄉長曾煥彰、代表會主席林其瑞涉嫌向廠商索取30％回扣後，由邱姓業者以4733萬元得標該工程，曾煥彰分得828多萬元回扣，林其瑞則拿到570萬元。

2016年3月19日，彰化地檢署檢察官指揮法務部廉政署兵分多路追查，並陸續羈押曾煥彰、林其瑞等涉案人，該案於同年5月17日偵結。全案被告中，曾煥彰被依貪汙罪判刑8年定讞，犯罪所得828萬8千元被沒收，林其瑞被判刑5年定讞，犯罪所得570萬元也沒收。

伸港鄉公所事後向涉案廠商邱姓業者提起返還不當得利訴訟，並指出，當初工程是以廠商交付1400萬元賄款為條件以促成簽訂該契約，所以1400萬元的不正利益應自契約價款扣除。

邱姓業者庭訊表示，該標案的毛利不到工程款30％，但在前鄉長的強烈要求下，他不得不配合勉強給付工程款30％回扣，實際上已無利潤，且該案的賄款1400萬元也已被沒收，公所可向法院聲請發還。他強調此案是被迫給回扣，是前鄉長不法行為所致，前鄉長的過失比例是80％，而他也已繳回236萬元的押標金。

然法官審理指出，依修正前《政府採購法》第59條規定，廠商不得以支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂，如有此情事，機關得自契約價款中扣除此溢價或不正利益，以回復公平交易秩序下應有狀態，因此將該不正利益1400萬元自契約價款扣除，應屬有據，判處業者應返還伸港鄉公所1400萬元。