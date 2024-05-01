《哈利波特》作者JK羅琳因跨性別言論遭到批評，合作過的演員也加入聲討行列，日前羅琳表示不會原諒這些人。飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫近日表示，因為JK羅琳的言論，讓他感到很難過，但他會繼續支持所有LGBTQ族群的權利。

丹尼爾在8部《哈利波特》系列電影中，飾演主角哈利波特火遍全球，但他和作者羅琳卻因為在跨性別議題立場不同而鬧翻，根據《The Atlantic》報導，丹尼爾透露已經很多年沒有和羅琳聯絡了。丹尼爾表示：「我還是會繼續支持所有LGBTQ的群體，其他的不予置評」，他提到JK羅琳的反跨立場，讓他感到很難過，想到兩人的相遇、相處過的時間、她寫的書、她創造的世界，所有的一切，他都有很深的情感在。

"Harry Potter": Daniel Radcliffe n'a plus de contacts avec J.K. Rowling depuis ses tweets controversés https://t.co/Np1OEcNnc4 pic.twitter.com/6zognQ9ze5 — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2024

丹尼爾表示：「很顯然地，如果沒有她，就不會有《哈利波特》，所以如果沒有那個人，我生活中的任何事情，都可能不會發生」他強調：「但這並不意味著你一生，都要因此放棄自己真正的相信的事。」

事實上，羅琳和哈利波特演員撕破臉，令不少粉絲都感到十分難過，留言希望羅琳可以原諒丹尼爾和艾瑪，沒想到，羅琳卻回覆對方：「恐怕不會。這些名人侵害女性得來不易的權益，並利用自己的平台為未成年人變性歡呼，該道歉的對象是受創傷的變性者和需要單一性別空間的女性」。

Daniel Radcliffe is 'really sad' over JK Rowling spat but says he owes her nothing - https://t.co/7gvYp4F0AHhttps://t.co/7gvYp4F0AH — Scottish Express (@ScotExpress) May 1, 2024