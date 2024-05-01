澎湃新聞報導，中國大貓熊保護研究中心官方微博1日消息，新的一周，正接受隔離檢疫的大貓熊福寶在採食、活動以及和飼養員互動等方面一切正常。福寶的隔離檢疫生活即將期滿，待相關檢疫部門檢查評估後，將結束隔離。

為了讓福寶進一步適應環境，降低應激風險，牠將在神樹坪基地再適應一段時間後，擇機與公眾見面。

大貓熊福寶出生於2020年7月20日，是旅韓大貓熊愛寶與樂寶的第一隻幼崽，根據中韓簽訂相關協議，福寶須在年滿4歲前返回中國。

作為首頭出生在韓國的大貓熊寶寶，福寶得到韓國民眾萬般寵愛，擁有「福公主」「龍仁福氏」「福墩墩」等多個昵稱。今年2月，韓國龍仁市還向福寶頒發由竹子製作的特別榮譽市民證書。

福寶帶動了韓國的貓熊熱。統計顯示，愛寶樂園訪客達540萬人，約占韓國總人口的1／10，周邊產品銷量達270萬件，愛寶樂園在視訊網站上傳的福寶視訊累計獲得5億次點擊量。記錄「福寶」成長故事的寫真散文集《貓熊寶寶福寶》和《福寶，幸福每一天》也在韓國持續熱銷。

「福寶」在韓國生活的日子裡，飼養員姜哲遠和宋永寬對牠投入了無微不至的照顧，兩人也被親切地稱為「姜爺爺」和「宋爺爺」。「姜爺爺」用漢語與福寶對話，「宋爺爺」親手製作竹子玩具……這些有愛的互動頻頻成為網路熱搜。

今年4月3日福寶回國當天，約6000名遊客冒雨趕往位於韓國京畿道龍仁市的愛寶樂園送別，當天晚上，在韓國飼養員姜哲遠的全程護送下，福寶順利抵達中國成都雙流國際機場開啟隔離檢疫生活。