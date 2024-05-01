第一季外溢保單賣出31萬件，相較去年同期賣出27萬件，年增約3.7萬件或14％，新契約保費收入持續成長，首季新契約保費收入進帳52.8億元，較去年同期的47億元，年增5.8億元或12％。

現行外溢保單市場上，以四大壽險競爭最激烈，包含國泰人壽、南山人壽、富邦人壽及新光人壽，四家壽險在件數及新契約保費收入上往往占去逾9成市場。今年第一季，若以新契約保費收入來看，是由國泰人壽28億元奪下「外溢王」寶座，南山人壽13億元拿下亞軍，富邦人壽也有7億元位居第三名。

但若從新契約投保件數來看，今年第一季則是由南山人壽勝出，賣出高達14.8萬件最多，國泰人壽賣出約11.5萬件拿下第二名，第三名則是富邦人壽賣出3萬件。

若將外溢保單以三類型區分，第一季以「健走型」保單買氣最熱，目前市場上有高達81張保單，一年增加19張保單，首季熱賣超過12.2萬張，比去年同期的8.9萬張，年增37％，首季新契約保費來到30.6億元，較去年同期21.6億元，年增42％，外溢保單中有過半保戶是選擇買健走型保保單。

其次是「健檢型」保單，第一季市場上共有60張保單，一年約增加5張，首季賣出6萬件，去年同期7萬件，年減14％，首季新契約保費收入10.5億元，年減1.3億元或11％。「健康管理型」保單，首季共有28張保單，賣出3萬張，年增7,662張，新契約保費收入7億元，較去年同期10億元，年減31％。

另外，有的外溢保單同時有兩種以上回饋機制的「混合型」保單，至3月底混合型保單共46張，首季賣出9.7萬件、4.8億元，年增各8.6％、41％。