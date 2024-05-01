人力資源管理機構ADP1日公布，4月民間就業人數增加19.2萬人，低於3月的上修後的20.8萬人，但高於市場預期的增加18.3萬人。4月勞工年薪成長速度放緩至年增5％。

ADP首席經濟學家理查森（Nela Richardson）表示：「4月招募活動範圍廣泛，僅有資訊業（電信、媒體與資訊科技）表現疲弱、人數不增反減。」

美國4月就業成長由大型企業帶動。500人以上的大型企業單月增加9.8萬人。員工人數在50～499人之間的中型企業增加6.2萬人。49人以下的小型企業增加3.8萬人。