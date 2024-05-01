大陸近日爆出公車上離譜活春宮事件，一對年輕疑似學生的情侶，竟然在搭公車時用外套遮掩進行口活，年輕女生被男友口爆後，將精液直接吐在公車地板上，全程都被其他乘客目擊拍攝下來，而情侶身分已經被網友肉搜出來，網友們痛批他們的行為實在太誇張。

這起「公車吃雞」事件的影片長達6分半鐘，是由山東省日照市工業學校的一名學生揭露，她表示事件發生在濰坊市的公車上，但並未透露確切拍攝日期。影片中可見，當時時間是大白天，公車上也有許多乘客，但年輕情侶相當大膽，只用外套遮掩就大辣辣的公然進行活塞運動。

大陸一對情侶在公車上，上演了吃雞大戲，被人拍下放上網路。（圖/翻攝Ｘ）

大陸一對情侶在公車上，上演了吃雞大戲，被人拍下放上網路。（圖/翻攝Ｘ）

大陸網友們看了影片，認為情侶明顯就是在公車上公然口交，而且還直接把精液吐在公車上，行徑實在太離譜。由於影片有清楚拍攝到兩人臉部，目前他們的身分已經被肉搜出來。

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