來自香港有33萬粉絲訂閱的氣質女YouTuber海恩奶油，趁著來台讀大學期間經營社群和拍影音，甜美外貌和樂觀性格圈粉無數，但從今年初海恩奶油突然沒更新社群和頻道，3月還被姊姊通報失蹤，讓眾人都很擔心；直到近期海恩奶油才出面發聲，透露自己罹患思覺失調症，決定停更修養。

海恩奶油日前更新社群及終於在YouTube上傳最新影片，解釋3月姊姊在社群通報她失蹤是怎麼一回事，當時她因為健康出問題，短暫找不到回家的路，但第二天就回到家了，在經歷住院休養，目前也已經回復健康狀況；她表示醫師原本要她住院3個月，她努力好起來所以1個月就出院。

而海恩奶油在YouTube影片上更詳細說明發生什麼事，她本來就有躁鬱症，農曆年前後發病，逼出「急性思覺失調」，出現被害妄想、認為遭監聽或監控和懷疑家人是蜥蜴人等幻覺；3月時在香港機場失蹤，警方找到海恩奶油的時候發現她精神不太正常，最後她被送進醫院10多天接受治療。

雖然現在海恩奶油已經出院，但她仍有失憶症狀，不僅發生找不到回家路的情形，有時候她甚至忘記周遭的人是誰；對此，海恩奶油決定先搬回香港，持續服用一段時間看能否恢復，許多粉絲也都紛紛留言替她加油打氣，「無法想像妳的痛苦，辛苦了」、「我們會等妳回來的，好好休息」。

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