金曲客家歌王羅文裕日前為么兒「仔仔」心力交瘁，上週日仔仔午睡時不慎讓5元硬幣掉落喉中，經緊急送往醫院救治，全身麻醉歷經8小時才夾出卡在氣管間的異物，目前已回家休養，讓羅文裕心疼不已，但也表示：「感謝主。」

羅文裕說，如果硬幣再深入一點、小孩若睡得太熟，極有可能造成不可挽回的傷痛，他正能量看待，說是不幸中的大幸，也表示養兒方知父母恩，經過這個意外，自己會更隨時注意小朋友的任何一舉一動，他也提醒大家不要以為小孩子都知道，「很多危險的事還是要持續提醒與教導。」更呼籲硬幣、鈕扣、電池、漂亮的珠珠等物品絕對要從床頭淨空，以策安全！

羅文裕近來忙於致力用當代流行語彙發揚客家文化，近期為了一手主持、籌劃的網路節目「Hakka Eats」，努力上節目宣傳。短短時間就上了胡瓜的「拜託ATM」、曾國城「全民星攻略」和徐熙娣（小Ｓ）的「小姐不熙娣」。

羅文裕近來為了節目「Hakka Eats」勤跑宣傳。（大賞門文化提供）

而首度作客「小姐不熙娣」，和小Ｓ相見歡，羅文裕特地演唱客家歌曲《菸樓清風》，讓不諳客語的小Ｓ也不禁陶醉，大讚：「羅文裕，你用客語唱歌更迷人耶，怎麼一回事？」羅文裕回答：「當然呀，我是以臉取勝。」當場讓小Ｓ傻眼，直接說：「我們下一題！」相當有趣。

羅文裕「Hakka Eats」是一個推廣客語文化的網路節目，在臉書和YouTube頻道上更新，目前15集已全數播映完畢，羅文裕和黃沐妍共同主持，每集邀請一位嘉賓登場，有江美琪、陳明珠、許仁杰等，甚至還與吳建恆前往岡山與日本唯一竹輪演奏家會晤相見歡。