澎湃新聞1日報導，中國大陸氣象局1日消息，風雲三號G星正式投入業務運行。此前，風雲三號G星通過了試運行工作驗收和運行方案評審，專家組一致認為，風雲三號G星星地系統業務狀態，滿足業務運行要求，並已具備正式業務運行的條件。未來，中國氣象局將進一步發揮低軌氣象衛星完備觀測網的整體優勢，在氣象災害監測領域貢獻中國智慧和方案。

風雲三號G星於2023年4月16日成功發射，是大陸首顆低傾角軌道降水測量衛星，主要用於降水氣候學研究以及災害性天氣系統降水監測，能提供全球中低緯地區降水三D結構資訊。其成功發射使大陸成為全球唯一同時業務運行晨昏、上午、下午和傾斜四條近地軌道民用氣象衛星的國家。

自2023年10月23日起，風雲三號G星已完成超過6個月的業務試運行工作。在試運行期間，星地系統運行穩定，在衛星平台、星上載荷、衛星測控等狀態正常條件下，數據接收、數據處理、產品分發和數據存檔成功率等四項考核指標，均已達標，具備正式業務運行條件。

在軌測試和試運行期間，風雲三號G星不僅在汛期高影響天氣分析、成都大運會、杭州亞運會等重大活動氣象服務保障中取得明顯應用效果，還成功探測巴西、馬爾地夫等國家極端暴雨的三D維結構，在服務國際社會方面發揮了應用效益。