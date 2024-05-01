今年前三個月市場走向多頭，股市大漲、新台幣貶值，帶動金融三業第一季稅前獲利共2,965億元，較去年同期的1,299億元，年成長1.28倍之多，尤其保險業今年由虧轉正，是帶動今年首季金融三業獲利成長的關鍵，證期三業受惠股市漲獲利也年增6成，銀行業年增逾1成。

銀行業首季持續維持強勁的獲利動能，第一季銀行稅前獲利1,548億元，創下史上同期新高，年增180億元或13％，已賺約去年全年獲利的31％。主要獲利貢獻來自於本銀賺1,425億元，也創下歷年同期新高，年增159億元或13％，主要是手續費收入增加，股市漲也帶動投資及其他淨收益增加；外銀首季賺59億元，年增34％，主要是受惠於呆帳費用減少。

保險業今年由虧轉盈，首季稅前獲利1,053億元，相較去年同期虧損295億元，年增1,348億元。主要是受惠於股市大漲，壽險業靠積極實現股票資本利得挹注獲利，且新台幣前三月連續貶值，壽險避險擁有豐厚的匯兌利益，壽險業首季稅前獲利960億元，去年同期則慘虧263億元；產險受惠於業務承保利益及財務投資利益增加，第一季稅前賺93億元，去年同期則是虧損32億元。

第一季台股飆漲，更帶動證期三業稅前獲利大賺363億元，年增138億元或61％。其中以券商獲利最強勁，首季賺288億元，年增113億元或64％，主要是股市成交值比去年同期增加，帶動經紀手續費增加，加權指數較去年同期上升，自營業務收入也增加；投信也因基金管理資產規模上升，經理費收入增，首季稅前賺55億元，年增21億或60％；期貨則因經紀手續費收入增加，與銀行利率上升，客戶保證金存在銀行的利息收入增加，第一季稅前賺19億元，年增4億或26％。