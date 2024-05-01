美國一名在教會擔任志工的26歲女教師，於4年前涉嫌誘拐15歲少年，直到雙方的聊天訊息被少年父母發現後，兩人的「不正當關係」才被爆出；調查中指出，少年經常被女老師帶至公寓、車上發生10多次的關係，而女老師都為他進行口交，還宣稱這樣才能讓他「保持純潔」。

綜合外媒報導，美國阿肯色州一名26歲女教師格雷（Reagan Gray），於2020年在小石城以馬內利浸信會教堂擔任志工，認識一名15歲了少年，事後，少年父母在其手機中發現大量的聊天訊息，才意外揭露這起「不正當關係」，少年父母便向當地警方報案。

少年接受聯邦探員的詢問時，指出女老師曾對他進行口交，也稱雙方從未發生過性行為，就能讓他「保持純潔」，他也透露，對方會帶他至公寓、車上發生10多次的關係。

案情爆發後，女老師今年2月被學校安排行政休假，且同時也被依性侵少年遭逮捕，但女老師在接受調查時間，仍不斷的利用社交軟體與少年發送訊息，甚至傳送大量裸照，教會也解除女老師志工職務。