4月機車回穩，較去年同期恢復正成長，也帶動今年前四月整體機車市場衰退幅度縮小至約4.79％，其中，電動機車龍頭品牌Gogoro在今年接連發表兩大全新機種後，隨國民車款JEGO開始交車，4月領牌也增至3,850輛，今年以來領牌數逐月增加，市占率也自1月的4.5％擴增至6.3％。

Gogoro今年自1月以來，各月領牌由2,090輛一路增至4月的3,850輛，1～4月市占率也逐月提升，自4.51％，逐步擴增至4月的6.3％。

Gogoro表示，入門級距新車Gogoro JEGO主打市區短程代步，上市兩個月熱銷近8,000輛，最受熟齡女性青睞，4月已領牌1,117輛，並持續加速大量交車，拿下4月整體電動機車銷量冠軍，第二至第五名分別為Gogoro VIVA MIX、Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL、Gogoro VIVA XL SUPERFAST。

至於性能旗艦新車Gogoro Pulse於4月2日正式開賣，也已累計近1,800張訂單，其中有高達95％是最高階的Gogoro Pulse Ultra車款，9成車主為男性，將於第二季下旬開始交車。

Gogoro表示，自今年2月29日起，Gogoro全車系推出199（適用綠牌新購）與499（適用白牌新購）資費方案，單月最高可騎乘1,500公里，比加油更便宜。瞄準不同客群需求的新機種搭配更超值的資費，有效推動更多消費者入手電車。

此外，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款自2023年7月底上市至今，已熱銷逾1萬5,000輛，其中以「原色棕」車款最受歡迎。Gogoro表示，慶祝台灣無印良品在台20周年，Gogoro x MUJI無印良品聯名車款推出限時禮遇：即日起至6月2日，入手 Gogoro VIVA MIX ME就送聯名款都會極簡連身式雨衣，入手 Gogoro VIVA ME就送聯名款超容量巧納袋。