分局長黃南山（前排中）祝賀榮膺新職主管，期勉確實做好治安、交通及為民服務等工作，守護三重居民安穩生活。〈三重警分局提供〉

新北市三重警分局近日宣布光明派出所、三重派出所、永福派出所、大同派出所、長泰派出所、二重派出所以及交通分隊等7名主管職務的異動消息。異動布達典禮於1日上午10時在分局禮堂隆重舉行，由分局長黃南山親自主持，各界貴賓和警務人員共同見證。

光明派出所所長一職由原新莊分局中平派出所所長郭坤杰接任，而三重派出所所長則由原三重分局永福派出所所長汪佐凌接任。永福派出所所長由原新店分局頂城派出所所長陳相宇接任，而大同派出所所長則由原中和分局秀山派出所所長張宇翰接任。另外，長泰派出所所長一職由原新莊分局交通分隊分隊長陳彥志接任，而二重派出所所長則由原三重分局秘書室巡官施宗源接任。最後，交通分隊中隊長一職則由原三重分局秘書室巡官方俊嵐接任。

這7位新任主管皆具備完整的學經歷和豐富的工作經驗，並以認真稱職的工作態度深獲長官和地方的肯定。

在布達典禮中，分局長黃南山向新任所長表示最大的支持和期許，並呼籲全體同仁秉持市長「市政一體」工作理念，積極執行「社區警政再出發」，深入社區，確實做好治安、交通以及為民服務等工作，守護三重居民的安穩生活。