日圓急貶，吸引大批外國觀光客湧入日本大買特買。但日本政府與商家都發現，有越來越多的外國遊客鑽漏洞，趁著旅遊期間以「免稅」價格購買商品，然後就地轉賣賺取價差，導致政府消費稅短收。據日媒報導，包括BIC CAMERA等家電業者都已在設法防堵這種轉售行為。

靠著退稅和價差，代購業者賺得荷包滿滿。但隨著海外觀光客暴增，以免稅品轉售賺取暴利的狀況更形嚴重，現在日本不忍了，打算祭出新的退稅政策。日本政府已計畫修改現行的免稅制度，打算讓外國旅客先支付消費稅，出境前抵達機場時再進行退稅，希望最快能在2025年度實施。

據《日經亞洲》報導，日本多家電器連鎖業者也想出了防堵措施。哈日族絕對不陌生的日本知名家電量販店BIC CAMERA就正在推出系統，防止購物者在大量購買免稅品後拿去變賣。

BIC CAMERA過去需要員工手動輸入護照號碼或自行辨識，才能確定觀光客是否為大量採購。不過目前透過新系統，可以記錄免稅購物者的護照號碼，並同步分享給日本約200多間分店，也包含子公司Kojima與Sofmap。

一旦觀光客試圖在不同時間內造訪同1家門市，或是前往多個分店大量購買相同的商品，系統就會自動對銷售人員發出警示，而遭到註記的消費者，將無法進行購買。

另一家日本家電量販商Edion（愛電王）也推出了類似系統，預計在5月底之前，會在約120家提供免稅服務的分店安裝。