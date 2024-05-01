母親節將至，不少人已提前開始準備母親節蛋糕、禮物。一名人妻透露，自己意外發現老公訂了全聯的「芋泥千層蛋糕」來當作今年的母親節蛋糕，雖然被她發現提前破哏，但因為這款蛋糕讓身為芋泥控的她非常滿意，大讚有「平價Lady M的感覺」，因此開心地為老公的表現打了滿分。

一名人妻昨（4月30日）天在臉書社團「全聯消費經驗老實說」表示，前幾天在車上使用老公的手機設置導航，結果手機跳出APP通知剛好被她直接點進去，意外發現老公竟然在全聯預購了一個芋泥千層蛋糕，讓她當下馬上喊「欸～我愛芋泥，這應該是買給我的沒錯吧」。

原PO笑說，當下老公一臉超級傻眼，完全沒想到偷偷買的蛋糕竟然會被提前破哏，不過雖然驚喜已被曝光，老公還是發揮直男本性，硬是把小紙條說成是卡片，並寫上「芋見妳很幸福，母親節快樂」。

原PO也分享，她本身就是芋泥控，而全聯這款芋泥千層蛋糕不會太甜，吃起來甚至有平價Lady M的感覺，「總之我給滿分喇！」

其他人則笑說「下次忍到他送你啦，除了妳開心，他也更開心」、「這個諧音哏給過啦哈哈」、「芋泥控簽到，這款真的不錯吃，之前老公還被我發現是打折的時候去買的，哈哈」、「老公很暖男啦」。