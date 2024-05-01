今天是媽祖生（農曆3月23），屏東海生館再度以水下直播的方式，帶大家直擊珊瑚產卵大爆發，畫面彷彿星空般，美得超夢幻。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

今天是媽祖生（農曆3月23），屏東海生館再度以水下直播的方式，帶大家直擊珊瑚產卵大爆發，畫面彷彿星空般，美得超夢幻。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

今天是媽祖生（農曆3月23），也是珊瑚產卵大爆發之時，屏東海生館再度攜手墾丁國家公園管理處、台達電子文教基金會以水下直播的方式，帶著大家一同探索珊瑚大規模同步產卵的奧祕，而稍早10時至10時30分間，直播畫面拍到彷彿星空般的珊瑚產卵盛況，美得超夢幻。

屏東海生館指出，今年度由台達電子文教基金會委託金鐘獎團隊「水下三十米」協助直播，利用4K高清的畫面，配合船上與水下主持人的訪談，讓民眾能不用下水，在5月1日（農曆3月23日）晚上7點30分至10點30分間，就能跟著超過20人以上的專業製播團隊、台達電子的企業志工與海生館研究人員，一同探索珊瑚新生的美。

今天是媽祖生（農曆3月23），屏東海生館再度以水下直播的方式，帶大家直擊珊瑚產卵大爆發，畫面彷彿星空般，美得超夢幻。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

今天是媽祖生（農曆3月23），屏東海生館再度以水下直播的方式，帶大家直擊珊瑚產卵大爆發，畫面彷彿星空般，美得超夢幻。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

今天是媽祖生（農曆3月23），屏東海生館再度以水下直播的方式，帶大家直擊珊瑚產卵大爆發，畫面彷彿星空般，美得超夢幻。（翻攝畫面／謝佳潾屏東傳真）

海生館表示，研究人員從上周開始已經持續下水觀察珊瑚準備情形，在4月29日已經觀察到少量的星孔珊瑚及角菊珊瑚產精卵束，4月30日則在眺石及入水口外附近海域記錄到越來越多的珊瑚陸續產出精卵束，如微孔珊瑚、盤星珊瑚、角菊珊瑚、似角星珊瑚、腦紋珊瑚、迷紋珊瑚等。

研究人員說，全球暖化使海水溫度屢創新高，世界各地珊瑚大規模白化事件頻傳，台灣附近海域的海水溫度逐漸快速升高，恆春半島南部海域也在4月底開始進入NOAA Coral Watch（美國國家海洋暨大氣總署珊瑚監測）的觀察等級，希望透過珊瑚產卵的畫面，讓大家更重視珊瑚生態議題。