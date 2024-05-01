克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）先前曾表示，民眾對於俄羅斯軍隊從烏俄戰爭中繳獲的武器裝備會感興趣，並認為：「他們應該看到被擊敗的裝備」，莫斯科俯首山勝利公園於本週三（1日）開始展出，包含美、德、法、英等12國的裝備，小從無人機、單兵武器，大至榴彈砲、步兵戰鬥車以及主力戰車，有如西方武器博覽會。
展覽於勝利博物館前舉辦，展出了來自12個國家的繳獲武器，包括美國、英國、德國、法國、土耳其、瑞典、捷克共和國、南非、芬蘭、澳洲、奧地利和烏克蘭，主辦單位展示了31輛各類戰甲車。
其中包括德國豹2A6（Leopard 2A6）和貂鼠步兵戰鬥車（Marder）、美國的M1艾布蘭坦克（M1A1 SA）、布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）、M113裝甲運兵車、MaxxPro防地雷反伏擊車、悍馬車機槍塔型（HMMWV M1151）、悍馬車一般型（HMMWV M998）以及M777 155公厘榴彈砲。
另外還展示了英國薩克遜裝甲車（AT105 Saxon）和防地雷反伏擊車（Husky TSV AFV）、獒犬防地雷反伏擊車（Mastiff）、奧地利平茨高人（Pinzgauer 712M）多用途車輛，以及土耳其防地雷反伏擊車（Kirpi）、、法國輪型坦克AMX-10RC和瑞典CV90步兵戰鬥車。
展覽區還展示了反坦克和輕武器、無人機和地圖。這些戰利品展示在各個主題區域，並附有有關西方製造商、戰術和技術特徵以及俄軍繳獲戰利品的地點和情況的資訊台。
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