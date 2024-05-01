克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitry Peskov）先前曾表示，民眾對於俄羅斯軍隊從烏俄戰爭中繳獲的武器裝備會感興趣，並認為：「他們應該看到被擊敗的裝備」，莫斯科俯首山勝利公園於本週三（1日）開始展出，包含美、德、法、英等12國的裝備，小從無人機、單兵武器，大至榴彈砲、步兵戰鬥車以及主力戰車，有如西方武器博覽會。

2024年4月26日，俄羅斯莫斯科俯首山二戰博物館前，憲兵巡邏在戰鬥中繳獲的烏軍裝備。（美聯社）

The exhibition on Poklonnaya Hill has opened. There are a lot of people.



Fotos 1/3 pic.twitter.com/wm6MyjYDwJ — Leandro 🇷🇺 (@leandro_ptbr) May 1, 2024

展覽於勝利博物館前舉辦，展出了來自12個國家的繳獲武器，包括美國、英國、德國、法國、土耳其、瑞典、捷克共和國、南非、芬蘭、澳洲、奧地利和烏克蘭，主辦單位展示了31輛各類戰甲車。

Trophy Western equipment captured by the Russian military during a special operation appeared on Poklonnaya Hill in Moscow pic.twitter.com/LGFbIMtKMY — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) April 24, 2024

其中包括德國豹2A6（Leopard 2A6）和貂鼠步兵戰鬥車（Marder）、美國的M1艾布蘭坦克（M1A1 SA）、布萊德雷步兵戰鬥車（M2 Bradley）、M113裝甲運兵車、MaxxPro防地雷反伏擊車、悍馬車機槍塔型（HMMWV M1151）、悍馬車一般型（HMMWV M998）以及M777 155公厘榴彈砲。

Exhibition of NATO trophy weapons kicks off in Moscow



An exhibition of weapons and military equipment captured by Russian servicemen during the special military operation opened on Wednesday, May 1, in Moscow's Victory Park on Poklonnaya Hill.



There are 31 units of… pic.twitter.com/HKSmjTl8pI — Sputnik (@SputnikInt) May 1, 2024

另外還展示了英國薩克遜裝甲車（AT105 Saxon）和防地雷反伏擊車（Husky TSV AFV）、獒犬防地雷反伏擊車（Mastiff）、奧地利平茨高人（Pinzgauer 712M）多用途車輛，以及土耳其防地雷反伏擊車（Kirpi）、、法國輪型坦克AMX-10RC和瑞典CV90步兵戰鬥車。

The Russian Ministry of Defense opened an exhibition of captured Western weapons and equipment captured during the Northern Military District



In Victory Park on Poklonnaya Hill in Moscow, there are exhibited, among others, German Leopard and Marder, American Abrams, Bradley,… pic.twitter.com/jfkESPjlYE — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) May 1, 2024

展覽區還展示了反坦克和輕武器、無人機和地圖。這些戰利品展示在各個主題區域，並附有有關西方製造商、戰術和技術特徵以及俄軍繳獲戰利品的地點和情況的資訊台。