近日發生一起老翁在捷運上拿刀削桂竹筍，經民眾檢舉後由捷警到場處置，老翁遭北捷裁罰新台幣1萬元的插曲，引發討論。不少人對老翁弱勢處境感到同情，北市議員陳怡君還表示願幫他申訴、代繳罰款。媒體人黃揚明強調，對岸高鐵、捷運有安檢系統，但台灣沒有，假設壽司師傅把刀放在包包裡，不拿出來就沒事。又例如有人在捷運刷牙，只要不漱口也沒違規。主要因為發生過鄭捷案，所以捷運亮刀都會讓人心生恐懼。

「什麼叫危險物品？由各捷運公司他們去公告。」黃揚明1日在《國民大會》節目提到，以台北捷運公司的公告裡面，他是說「各種刀具」，只要是刀，都不能帶上去，剪刀也不行。他後面有一句但書：但是不會影響他人安全的，就不在此限。

黃揚明指出，所以今天關鍵在於說，如果像今天這個阿北，因為他被投訴；如果今天是旁邊有民眾覺得：欸，你幹嘛？然後去投訴，所以要裁罰，「因為他影響到別人了！」可是如果今天，就像蔡依林那個案子，因為乘車員都會有那個監控畫面，他看到這個人拿刀，就請捷運警察去處理一下，先勸導，看怎麼樣處理，然後說要罰他。「相對來講，這個老先生，我覺得他可以申訴一下，說：我沒有影響到別人的安全！」

主持人謝曜州質疑，可是只要有一、兩個乘客說：我心生恐懼...？「這個主要是因為什麼？是因為鄭捷案啦！」黃揚明強調，就是因為鄭捷案，他帶著刀去捷運車廂裡面隨機殺人，有這樣的事情發生過，後來只要一亮刀，整個捷運就會恐慌。但是有些刀是工具，不是所有的刀都是...假設有一個壽司師傅，他帶了一把刀放在他的包包裡面，難道說要安檢嗎？「對岸的高鐵是要安檢的，可是我們的捷運沒有這個系統嘛！」

「所以他只要不拿出來，不要在那邊切生魚片什麼的...？」黃揚明表示，如果今天只是拿牙刷，單純在嘴巴裡面捅來捅去，因為他不能喝水，不要忘記捷運上不能喝水，所以他只能拿牙刷刷自己的牙齒而已，他不能做所謂的漱口，他只是在刷，那這個確實就沒有規定了。他不是飲食，只要不是飲食，就沒有違反相關規定，這個比較難，最多只能說，旁邊人看到之後，給他一個白眼，說：先生你可不可以不要這樣？

「至於像蔡依林這個，如果在台灣的話，相關公司這個（人員）可能就要被開除了！（謝：對岸應該也是會開除啦）」黃揚明直言，這很明顯就是追星族，他知道有員工通報，蔡依林今天要搭我們這個輕軌，他趕快去調畫面：ㄟ～就是她就是她！沒想到拍到一個打哈欠的畫面，還在網路上面瘋傳，「但，我必須說，這個，是不妥的！」