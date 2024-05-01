61歲「香港喜劇天王」周星馳據傳身家至少有60億台幣，而他未婚，膝下無子女，因此他的遺產分配也一直是外界八卦焦點。近日網路流傳周星馳疑似已經立遺囑消息，在財產分配上，除了包含家人之外，演藝圈內還包含了乾女兒徐嬌和女星張柏芝。

近日微博「呱娛」爆料，傳周星馳已立下遺囑，內容除了提到親人之外，還特別提到了張柏芝和徐嬌，爆料中提到，遺囑中提及的內容可能不僅限於金錢上的分配，還可能涉及公司股份等其他形式的遺產。是否涉及具體遺產分配的問題，目前尚無確鑿證據。

據悉，26歲女星徐嬌是年紀最小的「星女郎」，在年僅9歲時就憑藉在《長江七號》中，反串飾演周星馳的兒子而走紅，周星馳曾表示徐嬌和小時候的他長得很像，之後周星馳一直將徐嬌視為他的乾女兒，爆料者指出，徐嬌近年來經濟狀況並不樂觀，是周星馳一直在默默地支持。

據傳遺囑中同樣出現女星張柏芝的名字，她和星爺的關係則可以追溯到1998年《喜劇之王》張柏芝被選中成為女主角，劇中台詞「我養你啊」，也成為經典情話，之後張柏芝一直用行動默默支持周星馳，曾零片酬客串《少林足球》，帶兒子Lucas獻唱周星馳投資的動畫片《長江七號愛地球》電影主題曲。不過爆料者時常發布娛樂圈小道消息，內容皆不完全正確，可信度並不高，想來遺囑一說並非真實，且周星馳日前才宣布擔任愛奇藝脫口秀節目《喜劇之王單口季》發起人，身體狀況仍然健朗，粉絲無須過多擔憂。