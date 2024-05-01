59歲香港男星張衛健型帥氣、演技精湛，出道逾39年，主演電視劇《齊天大聖孫悟空》孫悟空一角爆紅，是許多影迷心目中的男神；不過他的人生並非一帆風順，1997年亞洲金融風暴，張衛健瀕臨破產，是劉德華幫了他一把，兩人也因此成為多年好友。

香港天王劉德華在演藝圈長紅多年，不僅外型帥氣，人品也沒話說，時常傳出提攜同輩、後輩的美談。港星張衛健過去曾在節目《星級會客室》中提到，1997年亞洲金融風暴，貨幣、股票等資產暴跌，經濟泡沫化，進而影響社會動盪，張衛健的投資也完全崩潰，存款一夕之間蒸發，連房子都租不起，無法交銀行的貸款，張衛健坦言當時已經做好準備讓銀行收走房子。

他表示金融風暴前有賺到一些錢，當時房價不停漲，就想再等等看會不會價錢更高，誰知道一跌就跌到谷底，而且房價高時他有想過乾脆不要拍戲了，拍戲日夜顛倒太辛苦，賺的還沒有買賣房產多，後來金融風暴給了他一個教訓。他回憶當時沒有自己不會做生意，覺得置產是最妥當的投資，只聽房產經紀的介紹，也沒有多做研究和考察就買房，導致買了很多很差的地段或過高價錢的房子。

正走投無路的時候，之前拍的戲爆紅，讓他有機會和劉德華合作，劉德華當時想簽下張衛健，張衛健和他說：「好啊，但我快要破產了，你可不可幫我守住房子？」劉德華直接說沒問題，馬上開支票給他，才讓他度過難關，如果當初劉德華沒有幫忙，張衛健可能就破產了。張衛健時隔多年再說起此事，仍記得劉德華當時說的一句話：「學到的需要教人，賺到的需要給人」。