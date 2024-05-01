聯結車急著上國道1號，竟跨越槽化線逼讓道，甚至還無視管制燈號，直直往前衝。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

爛的是人不是大車！有駕駛日前行經一處交流道，要開上國道1號時，竟然遭到右側聯結車不斷逼近，並且閃著左方向燈「要求讓道」，嚇得駕駛趕緊減速讓道，不料，上砸道後，該聯結車又無視匝道管制紅燈燈號，直接往前開匯入國道1號車道；對此，網友也罵翻「送給他一張禮物」、「高速公路檢舉，他一天的錢就沒了，對這些學長是很爽的」。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳2段行車紀錄器影片，從影片中可見有駕駛開車要上國道1號，行經至交流道時，右側的車道分隔線由白虛線變成白色槽化線，不料，右側有輛聯結車打著左方向燈不斷靠近，甚至跨越槽化線，一路逼近，駕駛看情況不對，趕緊減速讓出車道。

但沒想到，這輛聯結車簡直是違規連連，先是跨越槽化線進入匝道後，甚至無視匝道管制紅燈燈號，直接向前直行進入國道1號匯流道；誇張的行徑也讓原PO表示，「這位學長，你這樣開車會不會太誇張？」。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「危險駕駛」、「喜提紅單一張」、「送給他一張禮物」、「應該是新手上路吧」、「逼車檢舉，讓它不要出來害人」、「高速公路檢舉，他一天的錢就沒了，對這些學長是很爽的」、「違規就檢舉」、「這種禍害檢舉一個是一個，爛的是人不是大車」、「台灣日常來著」。