總統拜登於週三宣布，批准為近31.7萬名曾在2004年1月至2017年10月期間就讀於任何藝術學院分校的學貸借款人提供超過61億美元的債務減免。

藝術學院系統是一個在美國的私營營利藝術學校系統，曾面臨許多法律問題，並於去年9月停止營運。

教育部發現，藝術學院及其母公司教育管理公司在該期間對未來學生作出「普遍且重大的誤導」，關於畢業後的就業率、薪資和職涯展望。

這項措施使拜登政府實施的學生貸款債務減免總額達近1600億美元，惠及約460萬名借款人。

選民團體一直向拜登施壓,希望他在11月大選對抗共和黨挑戰者川普時，能處理學生貸款債務問題。

在最高法院6月駁回拜登更廣泛的4300億美元學生貸款債務減免計劃後，拜登去年承諾將尋求其他途徑處理債務減免。

截至2023年6月，根據聯邦學生資助網站的數據，約有4340萬名學生貸款人積欠1.63兆美元的未償還貸款。