華爾街見聞引述調查結果顯示，共有過半的受訪外資企業認為，中國市場吸引力上升，較2023年第四季提高約2.9個百分點。從在中經營情況看，過半數受訪外資企業反映，未來5年在中投資利潤率預計將會提高，其中，來自歐洲的企業占比接近六成。

此外，預期今年在中國有增資計畫的受訪外資企業占比較2023年第四季提高2.1個百分點，來自北美的受訪企業較受訪外資企業總體高4.5個百分點。