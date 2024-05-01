華爾街見聞引述調查結果顯示，共有過半的受訪外資企業認為，中國市場吸引力上升，較2023年第四季提高約2.9個百分點。從在中經營情況看，過半數受訪外資企業反映，未來5年在中投資利潤率預計將會提高，其中，來自歐洲的企業占比接近六成。
此外，預期今年在中國有增資計畫的受訪外資企業占比較2023年第四季提高2.1個百分點，來自北美的受訪企業較受訪外資企業總體高4.5個百分點。
中國貿促會日前對600餘家外資企業展開2024年第一季營商環境調研，結果顯示，受訪外資企業對中國市場的信心進一步提升，其中，共有七成以上受訪外資企業看好未來5年中國市場發展前景，較2023年第四季提高約3.8個百分點。
華爾街見聞引述調查結果顯示，共有過半的受訪外資企業認為，中國市場吸引力上升，較2023年第四季提高約2.9個百分點。從在中經營情況看，過半數受訪外資企業反映，未來5年在中投資利潤率預計將會提高，其中，來自歐洲的企業占比接近六成。
此外，預期今年在中國有增資計畫的受訪外資企業占比較2023年第四季提高2.1個百分點，來自北美的受訪企業較受訪外資企業總體高4.5個百分點。
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