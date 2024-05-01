在義大利都靈(Turin)舉行的七工業國集團氣候、能源和環境部長級會議，結束時發布的一份相當重要的核能共識公報：七國集團（G7）不再反對核能，就算本國不選擇核能，也會支持那些選擇使用核能的國家繼續發展相關技術。

WNN報導，公報提到「我們認識到，核能作為清潔/零排放能源的潛力，它可以減少對化石燃料的依賴，以解決氣候危機，並改善全球能源安全。」

「這些國家承認核能是重要的基本負載電力的重要來源，可以提供電網穩定性和靈活性，並優化電網容量的使用；至於那些不使用核能，或不支持使用核能的國家，則更傾向選擇其他方式來實現相同的目標，考慮到他們對核能相關風險和成本的評估。」

雖然這段話聽起來頗多此一舉，但是此話代表著，那些堅持不使用核能的G7成員國，未來也不會再發表反對核能的言論，反核只能是自己的選擇。

G7部長們注意到，去年12月在杜拜舉行的COP28 氣候會議期間，25個已開發國家發表的宣言：「目標到2050 年，全球核能發電能力增加兩倍」，這顯示對核能使用國來說，核能對於減少對化石燃料的依賴、支持向淨零過渡、確保能源安全都發揮關鍵作用。

部長們還表示，新的核反應器設計(包括先進小型模組反應器SMR)「可以帶來額外的好處，包括安全性更高、運作可持續性、降低生產成本、降低風險、改善核廢棄物管理、更好的社會接受度。SMR可提供能源、供暖、供熱，還能製造氫氣來推動工業發展。

他們也表示，將為「那些選擇使用核能，或支持使用核能的國家」推動創新核電技術的研發。包括提供經濟誘因，像是專案融資工具，技術支援合作、加快設計許可程序，並加強七國集團成員，和第三方市場之間商業專案開發。

部長們表示：「我們強調，維護最高標準的(核子)安全、保障和防(核武)擴散，對所有國家及其人民至關重要，特別是隨著越來越多的國家採用核電作為其能源結構的一部分。」

義大利環境與能源安全部長夫拉丁(Gilberto Pichetto Fratin) 在他主持的部長級會議結束後，舉行的聯合新聞發布會上表示：「談到核能…我們七個國家在公報中表示，我們將共同努力，促進進一步的研究，促進使用核能這種清潔能源的條件。」

他在說到核能的時候，特別強調是「清潔能源」(clean form of energy)。

他不點名的暗提到德國：「這是不具有約束力的事情。顯然，我們意識到七國集團中，有一個國家目前不想追求核能發展。」

在部長們發表聲明之前，核工業協會呼籲七國集團政府，應該提核能部署作為能源戰略優先事項，透過最大限度地利用現有核電廠，並製定進一步的部署計劃，以實現他們在 COP28 上設定的目標-全球核電增加三倍。

七國集團是一個非正式論壇，匯聚了義大利、加拿大、法國、德國、日本、英國和美國。歐盟也參加了該組織，並由歐洲理事會主席和歐盟委員會主席代表出席峰會。