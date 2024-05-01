美國聯準會（Fed）即將公布最新利率決策，市場觀望氣氛濃厚，周三（1日）美股3大指數早盤漲跌互現。超微與美超微受財報表現不佳影響，周三早盤股價分別重挫逾6%、17%，拖累費城半導體指數早盤慘跌逾2%。

截至台北時間1日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲48.37點（或0.13%），暫報37864.29點；那斯達克指數下跌7.90點（或0.05%），暫報15649.92點；標普500指數下跌10.37點（或0.21%），暫報5025.32點；費城半導體指數下跌119.7點（或2.56%），暫報4553.60點。

5大科技巨頭同步走強，蘋果小漲0.52%，谷歌母公司Alphabet漲1.54%，微軟漲1.42%，亞馬遜大漲近3%，臉書母公司Meta漲1.77%。半導體類股跌勢難擋，輝達大跌2.85%，超微暴跌6.86%，台積電ADR跌1.10%，聯電ADR跌0.71%。

素有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間就業人數增加19.2萬人，高於市場預期，顯示美國勞動市場依然強勁，進一步增強市場對Fed將按兵不動的預期。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall表示，「令人擔憂的是，Fed一定會放緩降息的速度。他們意識到通膨仍然具有相當高的黏性。我認為Fed只想採取更多的觀望態度，等待通膨數據再度回落。」