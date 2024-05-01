女星林舒語曾是《大學生了沒》班底， 2015年和與圈外男友登記結婚，生下3個寶貝兒子，最小兒子「奧奧」去年10月出生。今（1）日她難過地發文透露，兒子從高椅上跌落，讓她心疼直喊：「比自己的肉還痛」。

林舒語有感而發表示：「孩子是媽媽身上的一塊肉啊！即使生了三胎，還是無法養的很放鬆，每天從孩子的吃喝睡到一切都是用了滿滿的心，即使奧奧算是天使寶寶，基本上晚上都能睡到天亮」但她還是只要孩子一個翻身、一點點哀聲、任何小動作，她都會立刻醒來確認狀況。

雖然已經很仔細的照顧小孩了，但難免還是會有失誤的時候，林舒語透露：「今天奧奧第一次從高高椅子上跌落，爸爸的不小心讓我當下崩潰」雖然她知道老公也很難過，自己生氣也於事無補，但看到寶寶崩潰大哭了好久，還是讓她好難受、好想哭、好憤怒。

這樣複雜的心情無處宣洩，林舒語感嘆：「現在只想陪在，睡的不太安穩的奧奧旁看著他，孩子是我身上的一塊肉，比自己的肉還痛！今天無法工作了...」貼文一出，網友也留言關心：「辛苦了，奧奧不痛不痛」、「奧奧平安」。