桃園機場設施多元，滿足旅客各種需求，部落客「Mr. Rabbit 歐洲行旅」近日在臉書上分享桃園機場的「神秘角落」，就是入境淋浴間，旅客入境時也可以先洗澡再回家，讓不少人直呼從來不知道有這設施。

Mr. Rabbit 歐洲行旅表示，很多人都知道桃機出境有貴賓室可以洗澡，也有免費的淋浴間，讓你可以洗個澡再搭飛機出國出去玩，其實回來台灣入境時也有淋浴間能使用，「第一航廈跟第二航廈的行李轉盤旁都有淋浴間」。

Mr. Rabbit 歐洲行旅說，桃園機場非常貼心設置男女分開的淋浴間，供旅客免費使用，但需自行攜帶毛巾，淋浴間裡面有免費洗髮精跟沐浴乳，規劃設計的無障礙空間也非常寬敞，「如果搭乘長途飛機，像是從歐美回來台灣，想要先洗個澡再回家，別忘了可以來免費淋浴間洗澡喔」。

桃機共有10處淋浴間供旅客使用。（翻攝桃園機場官網）

桃機共有10處淋浴間供旅客使用。（翻攝桃園機場官網）

不少網友紛紛留言，「謝謝分享，搭紅眼班機很需要，洗個澡人精神也會好一點」、「很需要，通常都下飛機直接去上班」、「從來不知道機場有」、「有使用過，蠻乾淨的」、「對住在中南部的人來說，真的很方便」、「我去年12月回去的時候有用過，免費的。但是要注意用電和熱水有倒數計時喔」。

根據桃園機場官網顯示，第一航廈淋浴間有4處，第二航廈淋浴間有6處，分別設置在各樓層的出發區、抵達區以及非管制區，提供冷熱水服務，有桌台、座椅、掛鉤、鏡子，值得注意的是開放時間各有不同：

06:00~22:00位置 第一航廈-4F(出發區)

00:00~24:00位置 第一航廈-2F(抵達區)

00:00~24:00位置 第一航廈-2F(抵達區)

00:00~24:00位置 第一航廈-1F(抵達區)

00:00~24:00位置 第二航廈-1F(抵達區)

08:00~17:00位置 第二航廈-3F(出發區)

05:00~23:00位置 第二航廈-4F(出發區)

00:00~24:00位置 第二航廈-4F(出發區)

08:00~20:00位置 第二航廈-5F(非管制區)

08:00~20:00位置 第二航廈-5F(非管制區)