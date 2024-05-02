最近台灣房市迎來新一波熱潮，「新青安房貸」推動房市買氣持續暢旺，各地湧現看屋潮。根據實價資料，「新青安」上路後，新北市淡水區總價1250萬內的成屋成交件數高達1401件，平均每天交易近7件，買氣穩居全台第一。鄰近捷運和淡海輕軌的中古屋因交通方便，價格又比台北市便宜許多，吸引台北上班的年輕首購族群青睞。

怎麼避免買到爛房？首購族買房 七大魔鬼細節必看！ 【中時財知道】EP9

深耕淡水紅樹林多年的房仲專家曾炳鈞就提出，買房的七大魔鬼細節，提醒首購族看房時須特別留意。「看房子就是從門口進來，要留意同樓層的住戶是否把鞋子亂擺。因為從小細節就能看出鄰居的素質。然後進到房子後，你就是第一個感受它的採光、通風好不好。」另一個要觀察的重點是房子有沒有滲漏問題。觀察天花板、牆角、窗框及水管經過的牆面處，是否有不規則的粉狀隆起、油漆變色脫落或壁紙變色發黑情形。若房屋有陽台外推或頂樓加蓋，則要注意新舊建物的接縫處是否有滲水跡象。如發現整體牆面油漆有明顯的色差或局部粉刷痕跡，也可能曾經存在漏水問題，都要提高警覺。最近地震頻傳，看房時也可觀察牆壁有沒有龜裂，建材結構是否符合安全標準。

深耕淡水紅樹林多年的房仲專家曾炳鈞提出，買房七大魔鬼細節，提醒首購族看房時須特別留意。(圖/謝明智)

有些人注重視野愛買「景觀宅」，但房仲專家曾炳鈞提醒要注意「景觀宅」的陷阱。「有人說他要買海景第一排或河景第一排，但是如果你的第一排前面是有建地、有空地，那它未來還是會蓋的。你可能享受到的海景或河景，只有5年或10年不等，所以還是要問清楚。」觀察交通和生活機能是否便利也很重要。

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另外俗話說「便宜沒好貨」，中古屋的屋況、地理位置和社區定位以及買房時機點等，都會影響房子價格。若發現有房子不合理的低於市價許多，也有可能是凶宅。如果見獵心喜貿然下手，等入住後才後悔想要脫手就很麻煩了。所以奉勸首購族買房看房前，一定要多做功課、多問問，才能避免買到爛房。