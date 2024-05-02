基隆市為北台灣房價相對親民區，馨傳不動產智庫執行長何世昌直言，基隆人購屋習性正是「外逃」，此特性使得基隆房市需求不斷。他分析，雖然基隆距離台北市很近，但房價卻天差地遠，從「房價同心圓」的角度來說，基隆房價便宜得不太科學，並總結以下7個原因。

一、街貌老舊50年不變：基隆的朋友說當地有一句自嘲的玩笑話：「離開基隆50年後再回來都不會迷路」，因為基隆街貌都沒改變過。也許這個說法有些浮誇，但連在地人都覺得在地沒什麼變化，有種死氣沉沉的感覺。

二、缺乏重大建設：與台北市、新北市與桃園市擁有龐大建設資源相比，基隆建設顯得相對冷清，沒建設資源挹注，房市缺乏助漲題材，民眾購屋信心難以提升。

三、沒有捷運：近十幾年來，雙北市民眾買房習慣沿著捷運走，而基隆沒有捷運，連當地人對基隆捷運都缺乏信心，更何況雙北人。

四、產業發展不佳：大量基隆人每日往返雙北工作，主因是基隆產業發展疲弱；自基隆港沒落後，基隆產業陷入發展瓶頸，工作機會與人口大量流失，是房市積弱的真正根源。當為數眾多的基隆人轉至雙北工作，若能力許可，當然會就近在雙北買房。

五、缺乏未來性：有建設資源、有產業投資，乃至於有新重劃區，會讓購屋族有「未來性」的期待。「未來性」的期許包含房價與地區發展，畢竟二者是掛勾的，發展前景愈強，房價增值的期望空間愈高，但因基隆房市較缺乏未來性，所以比較不受購屋族青睞。

六、自然環境：基隆除了備受詬病的多雨天候外，地勢多丘陵而平地少也是一大弱點，山坡地占基隆市約94％的面積，多數民宅沿山丘而建，自然環境成為購屋的抗性之一。

七、優質建商不多：除了基隆在地的品牌建商外，北台灣好口碑的一線品牌建商極少、甚至幾乎都未到基隆推案，部份較在意建築品質的基隆人，索性改到雙北買房。

何世昌強調，即使基隆房價不到台北市三分之一、且往返北市又不易塞車（與南向相比），但多數台北人仍寧願往新北市西南部行政區走、或是往桃園移動，而不願到基隆去買房，使得基隆房價相對便宜。

不少網友認同表示，「基隆的問題是建案太少，山坡地太難合規」、「類似的城市台灣不少，重點只是沒人炒作」；亦有網友認為基隆房價上漲不少，「對雙北民眾來說很便宜，在地鄉親覺得不可思議。」

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