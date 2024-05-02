大陸上海一名李姓女子拿到父親過世後留下的300萬人民幣（約新台幣1351萬）遺產，沒想到卻遇到愛情騙子王男，遭欺騙長達4年，遺產也只剩下94萬人民幣（約新台幣423萬）欲哭無淚。

新浪網報導，王姓男子得知李女手上有一筆遺產後，已婚的他謊稱自己單身，並對喪父的李女虛寒問暖展開追求，兩人成為情侶後的4年，王男不時以投資名義向李女拿錢，但實際上投資項目都是假的，錢都被轉進王男的口袋。

直到4月的某天，李女滿心期待收到王男寄來的禮物，但打開後竟然只是一部手機模型，且王男徹底斷聯，李女才知道自己受騙上當，但父親留下的300萬遺產已經被騙走了206萬。

警方調查後發現，王男不只已婚還有一個兒子，因中泰代購的身分跟李女有生意往來，得知李女拿到財產後展開追求，目前王男已經遭到拘留，等待進一步調查。

事實上，愛情詐騙一直是詐騙案的主要類型，台灣警政署曾在2023年公布一項統計，愛情詐騙的案件量高居詐欺案類別第四名，比例呈現上升的趨勢，且愛情詐騙往往會跟投資詐騙結合，誘使受害人上當騙財騙色，需要特別留意。