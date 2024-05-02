印度一對警察總長夫婦去（2023）年乘坐數度被評為全球最佳航空的新加坡航空商務艙，他們向印度有關當局投訴商務艙座椅故障、不能「電動後仰」，導致4個小時的航程無法休息，「精神及身體皆痛苦」，讓他們淪為經濟艙乘客，印度當局近期裁決新航要賠償這對夫婦超過21.9萬印度盧比（約新台幣8.5萬元），不過新航強調，實際上座椅仍能手動調整。

新加坡亞洲新聞台（Channel News Asia）報導，印度泰倫加納省（Telangana）警察總長古普塔（Ravi Gupta）去年5月和妻子搭乘新加坡航空商務艙，從海得拉巴市（Hyderabad）飛往澳洲，中途於新加坡轉機，在飛往新加坡途中，夫妻倆的座椅故障，不能透過電動裝置向後仰。

Telangana DGP Ravi Gupta wins a lawsuit against Singapore Airlines for dysfunctional recliner seats. The airline has been ordered to pay ₹2 lakh as compensation.#TelanganaDGP #SingaporeAirlines #Compensation #Telangana https://t.co/OlCIeoGWPf — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) April 25, 2024

夫妻倆後續向海得拉巴市消費者糾紛補償委員會（The District Consumer Disputes Redressal Commission）投訴，抱怨由於座椅故障，導致夫妻倆整趟行程「被迫醒著」，除了仍有較寬敞的伸腿空間外，夫妻倆感覺淪為「經濟艙乘客」，但是每張商務艙機票要價6萬6750印度盧比（約新台幣2.6萬元）。

新航原先提議補償這對夫婦每人1萬KrisFlyer哩程數，不過遭到拒絕，海得拉巴市消費者糾紛補償委員會近期裁決新航賠償每人4萬8750印度盧比（約新台幣1.9萬元），外加12％利息；此外，新航還必須額外支付10萬印度盧比（約新台幣3.9萬元），補償這對夫妻的「精神及身體痛苦」，總計新航必須支付古普塔21萬9200印度盧比。

針對印度當局的裁決，新航坦承古普塔夫婦座椅的自動傾斜功能故障，解釋因為機上滿座，因此無法讓夫妻倆換座位。不過新航也強調手動調整功能仍正常，機組員也會主動檢查座椅，並且在乘客有需要時，提供手動後仰座椅的服務。