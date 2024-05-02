小米首款電動車SU7，零至百公里加速時間爲2.78秒，讓車主和乘客都能感受彈射起步的快感。日前小米創辦人雷軍向央視主持人董倩展示了彈射起步，自豪問有「有推背感吧？」，沒想到董倩竟回說「有點噁心」，讓雷軍也忍不住笑了。此前有人試乘SU7，在車內緊抓把手驚呼，「這是汽車還是火箭」。

陸媒車頭條報導，4月28日，董倩受邀前往小米汽車位於北京的工廠進行直播訪問。雷軍親自接待董倩，並帶領她參觀了工廠。

董倩見到雷軍說的第一句就是：Are you OK？雷軍也禮貌問候：「董老師好，歡迎到我們小米汽車工廠。」

在參觀過程中，雷軍表示，小米北京工廠的整體設計花了半年時間，開始興建到建廠完工總共花了兩年時間。這麼快的建設速度被外 界稱作「小米速度」。

雷軍還展示小米汽車工廠的先進製造能力。工廠大量採用自研的壓鑄機配套流水線和材料，以及高度自動化的機器人作業。

在直播駕駛小米SU7時，雷軍向董倩示範了彈射起步，重踩電門加速，並自豪地問董倩「有推背感吧？」而董倩的回答讓人哭笑不得，竟回說：「有點噁心。」雷總聽完也忍不住笑了。

小米SU7擁有強大的動力性能，大陸知名節目主持人撒貝寧體驗SU7彈射起步，在門內拉著把手尖叫，「這是汽車還是火箭」。

雷軍曾提到，小米SU7是售價50萬元（人民幣、約台幣225萬元）以內速度最快的量產車，零至百公里加速時間爲2.78秒，最高時速可達265公里，超過保時捷Taycan Turbo的2.93秒、260km/h，也超越特斯拉 Model S的250km/h。車輛爲雙電機四驅，最大馬力673ps，峰值功率爲495kW，峰值扭矩838N・m。