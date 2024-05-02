高糖高油的飲食習慣，可能加速糖尿病發生。營養師高敏敏分享，有一名14歲的少女被診斷罹患第2型糖尿病，分析她的3餐，早餐常是甜土司加調味乳，午餐是麵包，晚餐前還會來個紅豆餅等甜點，長期高糖飲食下，讓她年紀小小即罹病，媽媽則是在診間不斷哭泣，認為是自己害了女兒。

高敏敏在「醫師好辣」節目中指，一名14歲少女來到她的營養諮詢門診，她起初以為少女是第1型糖尿病，一問之下，才知是後天第2型，少女全程低著頭，以為自己做錯事，媽媽就是一直哭。

高敏敏說，細問之下，少女的父母都沒有糖尿病，但爺爺奶奶有，所以他們家是有家族遺傳性糖尿病史的，可是媽媽就在自責，是自己未注意孩子的飲食，才害女兒這麼小就得糖尿病。

高敏敏說，分析這名少女的飲食，早餐就是拿著媽媽給的錢，到早餐店解決，「小朋友就愛吃甜土司配調味乳，尤其是那種加很多果醬的」，餓了就帶麵包去學校，午餐雖然媽媽有給訂便當的錢，但少女多是到福利社買甜麵包打發，沒有真正去買便當。

高敏敏說，然後下課後，少女媽媽一定準備一些紅豆餅、銅鑼燒這種甜食，給女兒先墊個肚子，等爸爸下班後，3人再一起去吃外食，「一整天都是甜的」，一直到女兒確診得了第2型糖尿病，她才驚覺怎麼讓女兒吃這麼多高糖食物。

高敏敏說，有時候給小朋友吃甜的，吃孩子喜歡的，並不代表媽媽很愛你，其實愛孩子，要替他們慎選食物，注意營養均衡，避免給孩子過多的糖分和油脂。

高敏敏也提供合適和不合適的點心選項給家長參考。綠燈（清淡、低糖）點心，包括愛玉冰、仙草、優酪乳、豆花、糖炒栗子、法國麵包和堅果；黃燈（潛藏糖分）點心有布丁、巧克力牛乳、冰淇淋、蘇打餅乾和海綿蛋糕；紅燈（油脂或糖分含量高）點心則包括油炸蔬菜乾、蜜餞、果乾、豬肉干和牛肉乾。