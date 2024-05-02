台南人妻阿美（化名）與阿文（化名）婚後育有1子，阿美卻在家中發現溫泉飯店之溫泉卡、情趣潤滑膏，於是她開始調查，果然被他發現阿文背著她跟年輕時之舊識小如（化名）偷情，於是將2人告上法院，求償100萬，法院認2人應連帶給付原告30萬元。可上訴。

原告主張，原告與老公結婚後育有一子，二人婚姻關係現仍存續中。小如為阿文年輕時之舊識，阿文並曾介紹小如給原告認識。惟原告前於111年2月起發覺阿文時常無端離家未歸，行蹤不明，並在家中發現有溫泉飯店之溫泉卡、情趣潤滑膏，經原告多方追查，始發現被告2人早已暗通款曲，阿文經常於每月農曆初一、十五祭拜亡父之際，誆稱其需留宿彰化老家，實則藉機與被告小如同遊共宿。

阿文更於112年2月25日騎機車，自臺南住家出發至小如彰化市住處，搭載小如一同出遊，小如於機車行進間，時而緊摟阿文腰部，時而將手伸進阿文外套口袋，阿文亦於停等紅燈時將手放入口袋與小如相互緊握，宛如熱戀中男女般親暱。

渠2人嗣於同日下午7時30分許一同下榻酒店，十指緊扣一同進入飯店電梯，後即未再出現。阿文復於112年4月2日騎機車，搭載小如至南投一帶出遊，期間小如全程環抱阿文，2人更於大庭廣眾下摟肩勾手，並一同投宿南投民宿，並一起出發至瀑布散步約會，狀極親密，嗣返回民宿即未再出門。

被告2人前揭行為實已踰越一般社會男女正常交往，且渠等多次同宿過夜，顯有相當理由認被告2人應有發生多次性行為，實已不法侵害原告之配偶權而情節重大，致原告身心受創，精神上承受相當大之痛苦。爰依民法向被告2人請求連帶賠償精神慰撫金100萬元。

被告則抗辯：原告主張於家中發現之情趣潤滑膏並非阿文所有，又被告2人不爭執同赴嘉義爬山，並一起下榻酒店，及於112年4月2日同赴南投爬山，並投宿民宿，惟被告2人並無逾越一般異性往來之行為。

法官認為，雖乏被吿2人有通姦或發生性行為之證據，然侵害配偶權之行為，不以發生性行為為限，倘夫妻任一方與第三人間存有背離一般社交行為之不正常往來，且逾越社會一般通念所能容忍之範圍，諸如與配偶以外之人同宿一室、摟抱、親吻或其他等親暱行為，而足以破壞夫妻共同生活，動搖家庭生活之圓滿、安全及幸福，而有違婚姻關係配偶間應負之忠誠義務者，即足當之。

審酌原告因被吿2人間上開行為而導致婚姻破裂，家庭關係已難圓滿，精神壓力加諸之痛苦甚鉅，被吿2人共同侵害原告配偶權之行為態樣、期間長短、兩造身分、社會地位、學識、經濟狀況等一切情狀，認原告向被吿2人連帶請求之精神慰撫金應以30萬元為適當，逾該金額之請求，即非有據。可上訴。