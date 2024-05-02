台中人妻與老公結婚9年育有2女，小三卻介入婚姻，讓老公對她冷漠，多次提出離婚，讓人妻身心折磨，需要去精神科就診，甚至產生自殺念頭。因此對請求被告連帶賠償原告非財產上之損害100萬元。法院審理後認被告應連帶給付原告50萬元。可上訴。

人妻主張：原告與老公雙方結婚9年，育有兩女，小三明知人夫為有配偶之人，卻於民國111年2月至9月期間，與人夫有交往並發生性行為之情事。

期間，原告發覺老公舉止怪異，夜不歸宿，對妻子冷漠，多次提出離婚，讓原告身心折磨，需要去精神科就診，甚至產生自殺念頭。經追查始發覺老公與小三交往，原告遂與其妹至小三工作場所談判，小三承認有與人夫交往並發生性行為，更以電話發送簡訊予原告承認錯誤。

小三則以：其與人夫係於110年間相識，嗣於同年2月份交往，雖曾當面詢問人夫之感情狀況，惟人夫並未誠實告知其與原告間之婚姻關係尚存之事實，佯稱因感情不睦離過婚，目前為方便共同照看未成年子女而同意與前妻同住，除一同照顱未成年子女外並無其他交集，彼此間亦不互相干涉各自交往情況。

而人夫則向老婆坦承並立下切結書，本人於111年2月至9月期間，與小三發生不正當關係，期間數次相約見面、吃飯，以及假藉與朋友打牌、公司聚餐、朋友相約等名義，欺騙妻子到小三住處或汽車旅館過夜並發生性行為等語。伊和小三工作上認識的，認識9個月後開始交往，上班時間會一起吃飯，有到小三家中過夜，還有去汽車旅館，次數超過10次，每次都有發生性行為。小三一開始就知道伊有配偶。

法院審酌，被告2人交往時間、逾越男女分際之程度，及原告因被告之行為深受打擊等一切情狀，認原告請求被告賠償原告所受非財產上之損害50萬元為適當，應予准許；逾此數額之請求，尚屬過高，不應准許。可上訴。