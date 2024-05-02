聯電創辦人曹興誠倡議抗中保台，還揚言斥資辦黑熊學院，訓練台人備戰，引發話題。他之前出席活動曾遭民眾質疑鼓吹戰爭，竟回嗆直呼「年輕人就該為國家犧牲！」、「回大陸去」的片段近日被翻出，引發外界熱議及批評。前空軍副司令張延廷認為，台灣人沒有那個心防，想鼓吹備戰的人，應該作廢外國護照、捐輸家產，而不是沽名釣譽享受權力。至於黑熊學院只是散兵游勇，反而讓台人掉以輕心，以為作戰是遊戲。

「台灣武器到不到位、訓練紮不紮實，這個姑且先看一下，就是我們台灣有沒有這個心防？」張延廷1日在《頭條開講》節目質疑，他們沒有那個心防，然後一直說要準備打仗？備戰、打仗，然後心防根本都沒有？然後他們有沒有捐輸、把錢捐出來？那個叫「毀家紓難」，把錢捐出來。

「有沒有？他們就在享受權力、享受物質的慾望、享受個人的名聲！有沒有在為國家準備打仗？嘴巴講講而已！」張延廷直言，真的要做，就把家都賣了，把外國人的護照都燒掉、剪掉，然後人回來？「沒有，小孩都往外跑了啊！拿著美國的護照，槍砲一響，人就先跑！」

張延廷強調，這些人平常就在那邊自吹自擂：我們要備戰、要抗中保台？「那都是噱頭嘛！我認為有點沽名釣譽了。」應該要實在：要加強心防，我自己做出來，把所有錢捐出來，把所有家當捐出來，把我的美國護照燒掉、剪掉，「要這樣來做啊？結果沒有，我認為...？」

主持人洪淑芬提到，因為曹興誠之前有提出黑熊學院，訓練年輕人打靶？「我認為那個是散兵游勇啦！那怎麼跟正規軍打？」張延廷表示，「游擊戰要怎麼跟正規軍...？不一樣！那個黑熊學院，我認為是夏令營，玩一玩漆彈，那個我們叫生存遊戲嘛！這個娛樂效果大，但戰術價值低！」

「不一樣，打仗的時候是槍林彈雨耶，很殘酷的！」張延廷指出，大家有沒有看那個以巴衝突、南加薩的狀況，看到烏克蘭、巴赫姆特的狀況？那個是真的。生存遊戲那個是夏令營，結束以後大家吃個飯、感情拉近。真正打仗的事要嚴肅以對，「我認為他們這樣反而帶壞了，感覺好像戰爭是一種遊戲？不是殘酷的、你死我亡那種狀況，那反而會掉以輕心。」跟戰場南轅北轍完全不搭軋，讓作戰的臨場感消失，效果沒有了。