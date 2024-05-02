大陸官媒央視報導，中國第三艘航空母艦「福建艦」，1日8時多駛離上海江南造船廠碼頭，前赴相關海域進行首次航行試驗。報導指出，此次海試主要檢測驗證福建艦動力、電力等系統的可靠性和穩定性。不少人關注大陸第四艘航母是否為核動力？媒體人謝寒冰指出，過去法國戴高樂航母曾把潛艦的核反應爐拿到航母用，但缺點就是動力不足、航速特別慢。他認為應該會從福建艦再進化一點，否則恐怕測試時間要拖很長。

「我個人的判斷是，它應該是從福建艦這邊再進化一點，它不會跨度太大！」謝寒冰1日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，因為你一下子如果又跳到核動力，又跳到其他相關設備全部弄，一下把太多新技術加在一個東西上面，恐怕測試時間要拖很長。

謝寒冰強調，對大陸來講，他要趕快形成至少在西太平洋這個地區，能夠跟美國對抗的即戰力。「所以我認為他不會太過冒險，一下子去作跨度太大的東西！」所以比較合理的狀況是，他會直接在大部分的、包括動力、包括構型，直接沿用福建艦。

「因為福建艦其實有一個很新的跨度，就是它是電磁彈射！」謝寒冰指出，所以只要有這樣的一個東西，它的戰鬥能力已經超過了，除了美國航母以外的世界其他航母，這個對他們來講、以現階段的解放軍來講，已經夠用了。他沒有必要去搞一些自己技術上，要攻關、要克服的東西。

「那大陸核動力難不難？其實說難也不難，因為他的潛艦早就是核動力了！」謝寒冰提到，只是因為過去法國戴高樂航母曾經發生，他直接把他潛艦的核反應爐拿到航空母艦上來用，結果造成戴高樂航母有一個致命缺點，就是它的航速特別慢，因為動力不足！

謝寒冰直言，所以如果中國大陸想要用這種方式的話，就會變成有點冒險。那與其這樣，不如用已經成熟的技術，是比較合理的。那當然要看他的急迫性，如果他的急迫性沒有這麼強的話，他也可以慢慢做。因為以三艘航母，對現階段的大陸來講，其實也算夠用了。所以第四艘如果慢慢把時間拖長的話，也有可能直接往核動力去。這一切都要取決於，福建艦現在海試之後，有沒有發現一些問題，有沒有不能克服的難關？