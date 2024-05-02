立法院30日的院會，國民黨立委葉元之發現民進黨立委吳秉叡不在現場卻有投票。前立委郭正亮說他自己當立委多年，從來沒看過吳秉叡投票錯誤，郭也推測這次吳秉叡不在現場卻有投票的原因。

立法院院會4月30日針對民眾黨團提議案進行表決，投票階段時，國民黨立委葉元之發現民進黨立委吳秉叡不在現場，卻發生有投票狀況。

吳秉叡1日被媒體問到時說，「這有什麼重要嗎？第9題的時候我就不在啊！就這樣而已啊！」「好像有人幫你代按投票？」「這我就不知道了…第7題、第8題我有投啊！」

根據《中天新聞》報導，國民黨立委羅智強笑稱，謝謝吳秉叡！國民黨立委葉元之質疑民進黨立委，允不允許民進黨作票？會不會要求賴清德道歉？

前立委郭正亮1日在中天《大新聞大爆卦》直言，吳秉叡最近常常心不在焉，因為市長被蘇巧慧搶走了，短暫喪失人生目標。郭認為，吳秉叡擔任多屆立委，而且是法官出身，他是不會犯錯的。「我們以前都在財政委員會，我從來沒看過他投票錯誤，從來沒有，感覺有點心不在焉」。