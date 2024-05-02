婆媳戰爭永不停歇！一名女網友表示，最近和婆婆因故不斷發生爭執，兩人三不五時就吵得不可開交，對方甚至放話要上門「比輸贏」，未料婆婆卻被警衛擋在大門口為，怎麼吵都無法入內，只好摸摸鼻子閃人，她全程看著監視器笑到「併軌」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文說，住在有管理員的社區大樓好處真的多多，她表示前一天又跟婆婆大吵一架，對方直接嗆聲要來家裡輸贏，隨後還真的動身，出現在大門口。

只是當婆婆想進來時，馬上被警衛擋在門外，表示未經許可不得入內，氣得婆婆大吼大叫，卻毫無辦法，鬧了一陣子後悻悻然地回家了，全程都被原PO透過監視器看在眼裡，大喊爽都無法形容當下心情。

不少網友也點頭：「社區大樓好處就是這樣，警衛可以過濾掉髒東西」、「婆媳真的要分開，不然被鬧得根本睡不著」、「幸好不是住同社區」、「你們警衛很盡責耶，我們這邊的都隨便放人」、「住社區好處就是不用特地等快遞，還能避開不想看到的人」、「能體會當下心情，真的超爽」。