準總統賴清德萬里老家違建飽受批評，近日國土署研擬就地合法，也引發爭議。《台灣島史記》作者、前立委蔡正元指出，開漳聖王陳元光本是唐朝河南光州固始縣，受皇命平定福建苗族、畲族之亂，後採征、教並用政策，設立漳州，也把部屬賴姓、林姓、陳姓等人帶到平和縣心田村坂仔鎮一帶。賴清德祖先是清朝同治年間從漳州移民到雲林古坑，再因父輩北上採礦才移民到萬里，根本不是萬里土生土長的。

「賴清德的父親賴朝金那一代人，並不是在萬里、金山土生土長的！」蔡正元1日在《盧秀芳辣晚報》節目提到，早期台灣很多中南部的人來北部當礦工，因此而舉家或舉村移民過來的。從哪裡呢？從雲林縣古坑鄉移過來。古坑鄉那邊姓賴的很多。其中有一個很有名的，叫鄉林集團賴正鎰董事長，他當過全國總商會理事長。古坑鄉那邊姓賴的有兩個堂號，一個叫平和堂，一個叫心田堂，「湊不湊巧？」

蔡正元指出，再確認過，他們是在清朝同治年間，漳州舉家遷到雲林來的；「我是泉州人，我們泉州人比較早來」所以大部分都是在鹿港、北港、布袋港、台南安平港，佔了所有的港口，都是平原地帶，所以開發的時候比較容易有所得；。蔡正元說，漳州人比較晚來，所以只好往平原比較靠山的地方。

「所以到賴清德大概四、五代而已。」蔡正元表示，自己有去查漳州人來開墾的時候，賴家在漳州是在哪裡？幾乎都集中在平和縣，所以叫平和堂。那為什麼叫心田堂？因為是心田村。然後平和縣有一個叫坂仔鎮，坂仔鎮只有兩種姓，一個姓林，一個姓賴。「就像我們北港，最大的就姓蔡，要不然就姓許、姓蘇，其他的很少！是一樣的，因為早期台灣的移民，經常都是整個村落的」。

蔡正元強調，都是整個家族這樣移的，不會有一兩個人這樣子來的。自己把坂仔鎮一查，果然有一個叫「賴厝」，整個村落全部都姓賴，他們來到台灣的一大堆，還包括赫赫有名的前陸委會主委賴幸媛！台灣姓賴的大概十個有六個以上都是從那邊來的。姓林的也蠻有名的，林爽文；還有林語堂！一個是差點造反成功，一個是文學大師。再加上賴清德，坂仔鎮與有榮焉、平和縣也與有榮焉，都出了不少大人物。

「問題來了，很多民進黨的人都說：是啊我們是閩南人，但我們跟漢人血統不一樣啊！」蔡正元直言，那心田村跟坂仔鎮姓賴的人，總不是從天上掉下來的？然後一追溯，因為有歷史文獻：原來這一帶的人，包括姓林的、姓賴的、姓陳的一大堆人從哪裡來？都是跟隨陳元光將軍，在唐朝的時候，從河南光州固始縣搬來的！因為唐朝有個很奇怪的制度，府兵制之類的，陳元光奉皇帝之命來福建平苗族、畲族之亂。

蔡正元說，後來陳元光覺得：跟原住民打來打去沒意思嘛！他就跟皇帝說：給我一筆錢，我來教化這些原住民！免得原住民看了泉州、潮州人很有錢，自己很窮，心裡不舒服；也跟皇帝說，把這塊地區取名為「漳州」！所以漳州是這樣來的。蔡正元更說，陳元光有一個大家比較清楚的名字，叫「開漳聖王」。