廚房炒菜有多熱，家庭主婦都能理解，就算有抽油煙機仍是滿頭大汗。對此專家透露3種方法可以有效降溫2度，甚至使用「1電器」，不僅涼爽，還能省電40%。

專家表示，煮飯時1.可以直接搬台電風扇放在廚房吹；2.若廚房為開放式，則可以打開客廳空調；最後則是換上吸力較強的抽油煙機，上述三種方法都可以降低至少0.5度溫度，體感溫度也能低2度。

電器商業同業公會理事長廖全平直言，開冷氣仍是最有效的方式，但若真的怕太耗電費，可以改用「循環扇」，比起老舊的冷氣，可以省下30至40%的電力。

專家說，其實高溫的元兇，就是瓦斯爐上的明火，會讓廚房溫度大幅上升5度，若室外溫度高達35度，那麼在廚房內體感溫度至少40度，若是使用IH(Induction Heating感應加熱)電磁爐，則會減少2度。因此使用IH電磁爐加上開窗通風，是最經濟實惠的方式。