法國YouTuber「Ku's dream酷的夢」在台深耕多年，粉絲達到177萬人，去年獲得移民署核發永久居留證，年初才拍片開箱總統府獲得好評，卻因近日邀請博恩上節目，遭綠粉大軍出征，嚇得急將影片轉私人。

酷的夢日前上傳了與博恩對談的影片，兩人大聊交友話題，酷的夢提到法國人很常透過抱怨，討論共同討厭的人事物來交到新朋友，加深感情，博恩也打趣說乾脆製作一個尋找共同討厭事物的交友APP。

未料影片上傳後，隨即遭到大批綠粉留言出征：「為何要邀請博恩」、「看到博恩就不爽」、「點進來看到來賓是博恩立刻關掉」、「很喜歡你的影片，但來賓要慎選」、「原來你也是為了流量沒有底線的網紅，退追了」、「奉勸你好好處理這件事，不然好感度很快就見底」、「退追蹤了，以後拒看」，也有支持者反擊：「不想看就默默關掉就好」、「綠粉又出征了」、「人家開箱總統府就狂推，邀請博恩就出征，看來是顏色不對」。

起先酷的夢還打趣說「博恩你有太有人氣了吧」，但發現出征的人越來越多，緊急隱藏YT影片，僅剩臉書與IG能看到25秒短片。

酷的夢來台發展超過5年，2021年與5名來自各國的友人體驗台灣陸戰蛙人訓練，甚至模擬爬天堂路，嚴苛的操練讓6人叫苦連天，影片也因此爆紅，突破百萬觀看。因以滿足在台合法連續居留滿5年，每年居住超過183日，期間更拍攝了近300部影片宣傳台灣，獲得移民署核發永久居留證。