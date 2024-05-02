美國聯準會（Fed）將從美國時間4月30日至5月1日進行為期兩天的利率會議，跡象顯示，儘管目前利率徘徊在2001年以來的最高水平，但因通貨膨脹不僅頑固，而且還在回升。一如外界預期，連續第六次按兵不動，聯準會在今天的政策會議上再次宣布保持利率不變。

自2022年3月以來，聯準會已實施了多次利率調整。其中，分別在3月和5月提高了1碼（0.25個百分點），在6月、7月、9月和11月連續四次提高了3碼（0.75個百分點），而在12月僅提高了2碼。

去年，聯準會分別在首次、第二次和第三次會議上各提高了1碼，而在第四次會議上暫停了調整。在第五次會議上再次提高了1碼，而在第六、第七和第八次會議上則未作出調整。而在今年的首次和第二次會議上，利率再次保持不變。

此外，聯邦公開市場委員會（FOMC）將減緩縮表速度，把目前每月減持600億美元公債的上限，放慢至250億美元，這將使一年縮表的步伐從7200億美元減緩至3000億美元。

一如外界所預料，聯準會在聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上宣布，本月將不會調整利率。自從前年3月以來，聯準會已經實施了21次利率調整，總共上調了5.25個百分點，但聯準會主席鮑爾的評論將受到外界的特別關注。