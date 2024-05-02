遼寧｜大連告誡業者勿侵害消費者權益 05:332024/05/02 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大連市市場監管局1日發布農貿市場經營者誠信守法經營提醒告誡函指出，各農夫市集主辦單位一經發現場內經營者存在詐欺宰客、「缺斤短兩」及使用具有作弊功能的電子秤等嚴重擾亂市場經營秩序、侵害消費者權益的違法行為，一律依承諾清出市場。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《生醫股》各方布局蠢動 大樹藥局老神在在 品觀點｜大型Outlet落腳嘉義縣 預計2028年第一期營運 不老實！掛羊頭賣豬肉 「重寧海產號」負責人判刑1年6月 #告誡 #消費者權益 #經營者 #經營 #侵害 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《其他股》中租-KY澄清無低利高貸 支持消金業務制定專法 15:182024/04/25 財經 《電週邊》緯創攜手永在林業 啟動台科技業首例森林經營碳匯專案 11:182024/04/22 財經 陳駿季：「以農為本 光電加值」政策不變 15:522024/04/23 政治 青農經營準備金申請開跑 最高2年可領72萬 13:002024/04/10 生活 《一個人的活法》18日新書分享會 鄭家鐘把人生過有趣 13:452024/05/02 寶島 品觀點｜「2024高雄永續觀光力」系列講座 業者分享永續經營和獨特旅宿體驗 14:532024/04/11 寶島 改善偏鄉公路客運經營 放寬「客貨混載」可望今年實施 15:452024/04/24 生活 富邦人壽看今年審慎樂觀 CSM納入重要經營指標 18:552024/04/29 財經 首場碳匯方法學今召開 「森林經營碳匯」意見多 13:512024/04/12 生活 徐巧芯遭疑涉入詐騙放聲大哭 洪孟楷聲援：刻意混淆受害者與加害者 18:592024/04/14 政治 簽切結表達抱歉及悔過 違反承諾再犯！小三慘賠400萬 09:342024/04/17 社會 誠美材經營權之爭 大股東恆泰與總座連巍鐘互控違法 19:052024/04/15 財經 《光電股》中資涉入誠美材經營權？天逸集團5點聲明自清 09:382024/04/22 財經 準農業部長陳駿季：農業經營者不該是受補助過活的職業 11:102024/04/23 政治 響應世界地球日 緯創攜手永在林業啟動森林經營碳匯專案 23:552024/04/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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