大連市市場監管局1日發布農貿市場經營者誠信守法經營提醒告誡函指出，各農夫市集主辦單位一經發現場內經營者存在詐欺宰客、「缺斤短兩」及使用具有作弊功能的電子秤等嚴重擾亂市場經營秩序、侵害消費者權益的違法行為，一律依承諾清出市場。