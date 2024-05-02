雲南｜2條通航短程運輸航線開通 05:332024/05/02 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲南航產投集團日前聯合中國飛龍通用航空開通大理→蘭坪、大理→鳳慶通航短途運輸航線，進一步推進雲南地區「幹支通，全網聯」運輸服務試辦工作，將顯著提升邊疆地區出行效率，有助於促進雲南省「快旅慢遊」航旅模式創新，推動航旅融合發展。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遼寧│南航瀋陽－法蘭克福客運航線 開航 品觀點｜12國代表參訪台南沙崙科學城 展示台南節能運輸發展 台中市東區干城好宅1日接棒開工 預計2028年底完工 #聯合 #運輸 #雲南 #航線 #開通 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 國台辦：盼台灣盡快全面恢復海空直航 20:222024/04/28 財經 起飛7分鐘到了！日「最短航線」停飛 直線13公里將繞700公里 13:062024/04/29 國際 陸企拿下全球最大單筆造船訂單 18艘皇冠上的明珠LNG運輸船 13:592024/04/29 兩岸 新北聯醫前心臟名醫陳識中 受賄千萬！「堅持偏鄉義診」獲輕判 08:492024/04/29 社會 浙江｜四大海域開始伏季休漁 05:332024/05/02 財經 品觀點｜開台聖王春季聯合祭典登場！400人鼓團安平奏「開台聖王」曲 18:392024/04/29 寶島 新北市交通智慧化 斥3億打造運輸中心整合5大功能 14:402024/05/01 生活 國台辦盼恢復平潭海上客運 陸委會稱研議中：會盡快做宣示 13:202024/05/01 政治 數字看中國│陸今年來快遞業務量 已超500億件 03:252024/05/01 財經 伊拉克修法「同性戀最高判刑15年」 聯合國人權高專辦：震驚 17:272024/04/30 國際 弋果小學生美語超流利 演繹聯合國永續目標 16:552024/04/28 寶島 吳釗燮：台海衝突非一觸即發 也非無可避免 籲民主團結遏止威權擴張 21:022024/05/01 政治 響應國際家庭日 苗縣邀50個家庭共同製作彩繪創意蛋糕 16:252024/05/01 寶島 陸呼籲全面恢復兩岸海空直航 國台辦晚間也贊聲 20:222024/04/28 兩岸 網家Q1每股稅後淨損0.54元 續朝復甦態勢邁進 19:342024/04/29 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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