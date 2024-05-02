澳門｜澳門4月博彩收入升26％ 勝預期 05:332024/05/02 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門博彩收入連續16個月年增長。澳門博彩監察協調局公布，4月博彩收入澳門幣（下同）185.45億元，年增26％，高於市場預期的23.1％，但月減4.9％。今年前4個月，博彩收入758.72億元，年增53.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《科技》KKBOX商模穩定 首季電信通路營收占比46％ 大陸首季工業企業利潤增4.3％ 陸29省份2024首季GDP透視：10強增量占全國近7成 #澳門 #博彩 #收入 #增長 #監察 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 YTR瑀熙揭「大咖藝人通告費」 自曝初錄影收入 14:502024/04/28 娛樂 外溢保單首季賣逾50億 國泰奪下外溢王、南山件數王 22:202024/05/01 財經 陸國有六大行首季獲利差強人意 交行以外全跌 22:322024/04/29 財經 《櫃買市場》樂意上櫃案 5月3日審議 08:082024/04/29 財經 12生肖本周運勢 第1名職場平步青雲 同事是貴人 07:002024/04/28 運勢 陸首季金飾消費量同比下降3％ 金條及金幣增長26.77％ 11:082024/04/26 兩岸 創台港澳觀光新篇章 台北與香港簽署雙城觀光餐車「合作備忘錄」 17:562024/04/26 生活 詐騙猖獗！檢察官痛批3大機關 怠惰失能如「無政府狀態」 11:042024/04/27 社會 藍白委提案建請監院調查陳菊、高涌誠 綠委阻攔無效 14:442024/04/29 政治 IMF：中印是2024年亞洲經濟重頭戲 將再上調中國經濟增長預測 21:242024/04/30 兩岸 喊話新政府 勞工最期待薪資停滯有解 20:582024/04/30 財經 《國際經濟》「1國」救全村 OECD上修全球經濟展望 16:282024/05/02 財經 陳小春11歲兒竟不知華人2節日 應采兒摀嘴：好丟臉 10:452024/05/02 娛樂 碩士女待業半年！找到1工作讚爆：有收入又降焦慮 14:142024/04/28 生活 電車銷量高 大打價格戰 標普：大陸車企利潤率壓力正上升 12:382024/04/29 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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