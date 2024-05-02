鋒面通過、東北季風增強，今天（2日）中部以北、宜花地區有短延時強降雨。氣象署今晨針對南投、台中發布大雨特報。今天北部及宜花地區白天高溫約23到26度，感受濕涼。
中央氣象署預報，今天受東北季風影響，各地都有機率降雨，中部以北、宜花地區有短暫陣雨或雷雨，並有短延時強降雨發生的機率，其他地區雖然降雨空檔較多、雨勢較緩和，但外出仍建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，今天北部及宜花地區天氣稍涼，白天高溫約23到26度，感受濕涼，而其他地區白天約30、31度，各地早晚低溫則為22至24度。
紫外線方面，今天南投縣、花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣為「高量級」，屏東縣、高雄市、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「中量級」。
空氣品質方面，今天受東北季風影響，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
周五（3日）東北季風開始減弱，氣溫稍微回升，不過水氣仍偏多，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；周六轉吹偏東風，各地降雨趨緩，僅剩迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨；下周日（5日）吹東南風至偏南風，水氣持續減少，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。
下周一、下周二（6、7日）有鋒面位於北部海面，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周三（8日）北部及東半部地區局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
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