近年來的陸美貿易衝突，持續牽動全球經濟局勢與產業動向。在美國官員頻頻炒作「大陸威脅論」之際，諾貝爾經濟學獎得主、曾擔任柯林頓政府經濟顧問委員會主席的知名經濟學家史蒂格里茲（Joseph Stiglitz）卻一語道破其中玄機，直指問題的根源在於美國從未預料到會有大陸這樣的對手，導致美國出現了戰略錯誤！

史蒂格里茲近日接受英國《金融時報》專訪時，談到了近年來的陸美貿易摩擦。他表示，即使陸企沒有在本國獲得補貼，大陸「也可能憑藉其經濟規模與工程師數量而在競爭中脫穎而出」。

史蒂格里茲直言，「並非是大陸出現貿易違規，而是美國出現了戰略錯誤」，因為相較於大陸，美國對工程的投資顯然不足，「他們讓自己處於相對優勢，而我們還沒有接受這一點」。

史蒂格里茲認為，大陸在電動車方面的成功就是最好的例證之一。他表示，早在10多年前，陸方高層領導人就已提出電動車領域的雄心發展目標，「大陸明確表示要成為電動車國家」，但美國當時卻毫無作為。