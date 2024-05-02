翁鈺鈞自《超級紅人榜》闖關成功，推出首張個人專輯《異想世界》，現任國小教師的她，笑說：「小時候就很喜歡看金曲獎，沒想到最後真的會走上歌唱這條路。」她接受時報周刊CTWANT專訪透露自己是瞞著家人報名參賽，還遇到超強衛冕者林琇琪，翁鈺鈞直言：「《紅人榜》是我的第一次的歌唱比賽，對上林琇琪我覺得自己應該是炮灰。」

在節目中因為歌聲甜美，讓翁鈺鈞有著「小鄧麗君」的封號，她坦言比賽對上林琇琪比壓力真的很大，「對方經驗很豐富、聲音有很有特色，而我是第一次初登場，感謝陳子鴻老師鼓勵我說我也有自己不一樣的特色。」很幸運自己能先拿下冠軍。

當時參賽遇到疫情攪局，一停就是3個月之久，翁鈺鈞說能讓自己一直堅持下去的主要動力，就是家中患有重度自閉症的弟弟，「之後回來比賽其實很擔心，覺得自己比賽算是順利，而給我最大的動力是弟弟，因為我想要帶他坐上衛冕者寶座，20關的時候當時有3台遊覽車的粉絲特別從南部來到現場為我加油，一共140人來為我加油，很開心能把這個光榮跟粉絲還有家人一起分享」。

翁鈺鈞2022年1月在《超級紅人榜》連闖20關奪冠，也是該節目第10位成功闖關的歌手。（圖／翻攝自翁鈺鈞臉書）

翁鈺鈞直言：「我自己學音樂，對音樂有自己的想法。」她選擇以集資募款方式來推出首張專輯，「我想知道這個市場對我的接受度，我真的是一個傻傻的人，當時沒想那麼多，如果募款不成功就先從單曲開始發」，堅持理想的她，不僅專輯延遲1年才推出，更為此負債超過百萬。

為了堅持自己的音樂理念，翁鈺鈞她選擇以集資募款方式來推出首張專輯。（圖／翻攝自翁鈺鈞臉書）

她開心表示《異想世界》專輯實體銷售已經破千張，超過自己預估的數量一倍，至於百萬債務，目前已經還了一半之多，「很感謝經紀人跟三立藝能先幫我代墊，現在就是慢慢還，2月份因為過年，演出比較少，希望上半年可以還清」，更透露第二張專輯已開始籌備，預計下半年推出。

翁鈺鈞為專輯負債超過百萬，她透露目前債務僅剩下50萬左右。（圖／林士傑攝）

擔任國小老師12年，翁鈺鈞說目前還是持續教學，「出道後就沒有接那麼多課，想要慢慢把重心放在歌唱這塊，未來希望可以當全職歌手」，透露會當老師原本只是幫忙代課，月收入僅有4千，為了生計她還兼任鋼琴跟長笛家教，還有去音樂教室等等上課，「1個星期40堂課，狀況好的時候月收有8萬」。

翁鈺鈞開心表示《異想世界》專輯實體銷售已經破千張。（圖／林士傑攝）

從《超級紅人榜》奪冠正式出道滿兩年，翁鈺鈞坦言無論是發專輯，或是直播、接業配，都是一個很大的學習，「兩年時間過很快，每個月都被活動追著跑，感謝遇到好的經紀人，很鼓勵我，更感謝粉絲一路以來支持」。

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