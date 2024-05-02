新北八里風雨籃球場本月16日一名男子「掛」在球框，民眾發現後嚇得報警，經查死者是42歲李男，他平常生活在轎車上，養了3隻貓，但家屬只認屍卻不願收屍。本刊找到李男家屬，發現李男父親去年竟是以同樣方式在新月橋球場輕生，留下的遺書直指是大兒子李男害死他。

李家父子先後以相同方式想不開結束生命，一名親友搖頭嘆氣，緩緩說起20年來的糾葛「李男根本是生來討債的」。原來李男是家中長子，不僅無業還是啃老族，若討錢不成，父母弟妹通通被家暴，就算家人申請保護令，警察也頻繁上門，但李男依舊故我。家人無計可施之下，偷偷賣房連夜全家搬離，未料李男神通廣大，追蹤到新租屋處，由於該社區大樓門禁森嚴，只有一條路進出，李男守株待兔等在巷口數小時，鐵了心堵到家人。

親友說李男啃老20年，要不到錢就家暴父母弟妹，家人如同生活在地獄，即使偷偷賣房連夜搬家仍被他找到。（示意圖／翻攝自123RF）

一旦堵到人，李男直接在大庭廣眾下大聲開罵，親友苦笑「比暴力討債還激烈」，逼迫老父母「房子賣了不是有錢，錢給我、拿錢來、沒錢就去借給我」，這一罵就是20幾分鐘起跳，搞得街頭巷尾都知道，直到鄰居看不過去報警，員警到場李男不敢囂張趕忙離開，待員警離開又繼續堵人、開罵討錢，情節周而復始。

親友說最誇張的是，李男妹妹出門和回家都要左顧右盼，就怕被哥哥「逮到」，也曾躲在附近店家跟李男耗上幾個小時，搞得班也不能上，家也無法回。李男父母7旬高齡，李父已退休，平時待人親切和鄰居互動良好，唯一嗜好是每天出門拉二胡，去年底李父突然一夜未歸，家人接獲警方通知，他竟在新月橋籃球場輕生，身邊留下一封遺書，直指大兒子害死他，這樣的啃老悲歌親友無一不心痛。

父親離世後，李男仍繼續上門堵人討錢，家人忍無可忍再次醞釀脫逃，在好心房東幫忙下連夜搬家，但把機車放在車棚內營造「還住在這裡」的假象，不過還是被李男找到。未料，日前就接到警方通知認屍，家屬確認八里籃球場的死者正是李男，但疑似因20年糾葛而不願收屍。

李男死後，家屬認屍但不願收屍，疑因七旬老父因他而尋短，再加上長達20年的陰影，心結難解。（圖／報系資料照）

一名殯葬處人員指出，通常輕生案現場由警方拉封鎖線勘驗，除了調查死者身分，一方面交由民政局殯葬處協助將大體移至殯儀館，後續檢察官相驗如無他殺之嫌疑，就會由家屬領回，如是沒有親屬後代的「有名無主」或查無身分的無名屍，包括做法會、火化以及放入納骨塔，將由殯葬處編列的預算支付，不過，很少有家屬指認卻不領回的案例。

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